МЧС устроит в Калуге пожарный квест 

30 апреля, в День пожарной охраны, Главное управление МЧС России по Калужской области предложило журналистам примерить на себя профессию пожарного. «К сожалению, бытует мнение, что пожарные — это лентяи, трусы, не умеют работать и приезжают они без воды. А мы, в свою очередь предлагаем журналистам окунуться в профессию пожарного и попробовать на себе — что такое работа пожарных, которые входят в здание, полное дыма, с нулевой видимостью и очень высокой температурой», — говорится в обращении к калужским СМИ. В пресс-службе Главного управления уточнили, что это будет «облегченная версия работы пожарных» — журналистам предложат поработать в помещениях с простой планировкой, бегать с этажа на этаж им не придется, пожарные рукава таскать им не надо. Задача участников квеста достаточно проста — в условно задымленных помещениях им надо будет спуститься по спусковому столбу, экипироваться в боевую одежду пожарного, подключить аппарат защиты органов дыхания и зрения, найти и вынести на свежий воздух трех пострадавших. Для того, чтобы имитировать условия нулевой видимости, панорамные маски противогазов участникам квеста заклеют.