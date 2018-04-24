В Воронеже приступили к капремонту фасадов домов вокруг Советской площади 

Общая стоимость работ — 73,4 млн рублей. В Воронеже стартовал капитальный ремонт фасадов и кровель семи многоквартирных домов, расположенных по периметру реконструируемой Советской площади. Работы ведутся на улицах Театральная (№24, №26 и №15), 25 лет Октября (№33, №31 и №48) и Орджоникидзе (№2/4), сообщила пресс-службе регионального Фонда капремонта во вторник, 24 апреля. Общая стоимость работ по обновлению семи домов составит 73,4 млн рублей. Сейчас фасады ремонтируемых зданий укрыты защитной сеткой, под которой рабочие отбивают старую штукатурку и наносят новую. На кровлях домов монтируют новые стропильные системы. Здания накрыты гидроизоляционной пленкой, защищающей от осадков. В ближайшее время в домах проведут теплоизоляцию чердачных перекрытий, которая позволит предотвратить подогрев кровель изнутри и, как следствие, избежать образования сосулек зимой. О том, что дома вокруг Советской площади преобразят, в начале февраля 2018 года сообщил глава города Вадим Кстенин. По его словам, «без ремонта кровли ремонт фасада не будет иметь целесообразности». Справка Первый этап работ по реконструкции Советской площади стартовал в июне 2017 года и завершился в начале октября. На площади обустроили сухой фонтан и благоустроили прилегающую к нему территорию. Перед началом работ с площади убрали памятник Алексею Кольцову. В середине ноября в Воронеже подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для выполнения второго этапа работ по реконструкции Советской площади. Работы стоимостью 102,7 млн рублей выполняет ООО «СМУ-95», уже работавшее на первом этапе реконструкции площади. Подрядчик обустраивает на площади системы освещения и видеонаблюдения, прокладывает сети водоснабжения и тротуары, устанавливает скамейки, сажает деревья и кустарники. Полностью завершить благоустройство Советской площади планируют к майским праздникам. Дарья Крымова