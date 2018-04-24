Ещё
В Воронеже приступили к капремонту фасадов домов вокруг Советской площади
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронеже приступили к капремонту фасадов домов вокруг Советской площади 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Общая стоимость работ — 73,4 млн рублей. В Воронеже стартовал капитальный ремонт фасадов и кровель семи многоквартирных домов, расположенных по периметру реконструируемой Советской площади. Работы ведутся на улицах Театральная (№24, №26 и №15), 25 лет Октября (№33, №31 и №48) и Орджоникидзе (№2/4), сообщила пресс-службе регионального Фонда капремонта во вторник, 24 апреля. Общая стоимость работ по обновлению семи домов составит 73,4 млн рублей. Сейчас фасады ремонтируемых зданий укрыты защитной сеткой, под которой рабочие отбивают старую штукатурку и наносят новую. На кровлях домов монтируют новые стропильные системы. Здания накрыты гидроизоляционной пленкой, защищающей от осадков. В ближайшее время в домах проведут теплоизоляцию чердачных перекрытий, которая позволит предотвратить подогрев кровель изнутри и, как следствие, избежать образования сосулек зимой. О том, что дома вокруг Советской площади преобразят, в начале февраля 2018 года сообщил глава города Вадим Кстенин. По его словам, «без ремонта кровли ремонт фасада не будет иметь целесообразности». Справка Первый этап работ по реконструкции Советской площади стартовал в июне 2017 года и завершился в начале октября. На площади обустроили сухой фонтан и благоустроили прилегающую к нему территорию. Перед началом работ с площади убрали памятник Алексею Кольцову. В середине ноября в Воронеже подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для выполнения второго этапа работ по реконструкции Советской площади. Работы стоимостью 102,7 млн рублей выполняет ООО «СМУ-95», уже работавшее на первом этапе реконструкции площади. Подрядчик обустраивает на площади системы освещения и видеонаблюдения, прокладывает сети водоснабжения и тротуары, устанавливает скамейки, сажает деревья и кустарники. Полностью завершить благоустройство Советской площади планируют к майским праздникам. Дарья Крымова
Вести Воронеж: последние новости
Следователи уточнили, сколько людей на самом деле погибли в ТЦ «Зимняя вишня» В Воронеже эвакуировали два бизнес-центра и отель Автомобилисты заблокировали дорогу пожарной машине к детсаду в центре Воронежа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию156
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ98
Греф анонсировал «грандиозные изменения»189
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву40
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ135
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение