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Реконструкцию смотровой площадки у Советской площади в Воронеже завершат к сентябрю
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Реконструкцию смотровой площадки у Советской площади в Воронеже завершат к сентябрю 

Вести Воронеж 38 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Сроки благоустройства установил глава региона. Врио губернатора Александр Гусев поручил завершить благоустройство смотровой площадки за Воронежским концертным залом к сентябрю 2018 года. Сроки глава региона установил во время осмотра реконструкции Советской площади в среду, 25 апреля. В перспективе власти намерены реконструировать и сам концертный зал. Второй этап работ по реконструкции Советской площади, включающий её мощение, озеленение и освещение, завершится к 3 июня. Дендроплан уже утверждён, деревья начнут завозить в ближайшие дни. На площади и вокруг появятся изгородь из блестящего кизильника, пять ландшафтных групп, три миксбордера из травянистых многолетников и злаков, а также ели, липы, яблони, берёзы, рябины и дубы. Планируется установка 150 энергоэффективных светильников на самой площади и по её периметру. Кроме того, разработана концепция архитектурной подсветки зданий вокруг неё. Первый этап работ по реконструкции Советской площади стартовал в июне 2017 года и завершился в начале октября. На площади обустроили сухой фонтан и благоустроили прилегающую к нему территорию. Перед началом работ с площади убрали памятник Алексею Кольцову. В середине ноября в Воронеже подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для выполнения второго этапа работ по реконструкции Советской площади. Работы стоимостью 102,7 млн рублей выполняет ООО «СМУ-95», уже работавшее на первом этапе реконструкции площади. Подрядчик обустраивает на площади системы освещения и видеонаблюдения, прокладывает сети водоснабжения и тротуары, устанавливает скамейки, сажает деревья и кустарники. Полностью завершить благоустройство Советской площади планировали к майским праздникам. Однако теперь сроки перенесли на начало июня. Елена Гончарова, Дарья Крымова
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