Фасады домов по периметру Советской площади в Воронеже приведут в порядок

В Воронеже стартовал ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных по периметру Советской площади, об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Общая стоимость работ по обновлению домов составит 73, 4 млн рублей. Сейчас фасады укрыты защитной сеткой, под которой рабочие отбивают старую штукатурку и наносят новую. На крышах домах монтируют новые стропильные системы. В ближайшее время в домах проведут теплоизоляцию чердачных перекрытий, которая позволит предотвратить подогрев кровель изнутри и, как следствие, избежать образования наледи зимой.

Напомним, сейчас полным ходом идет реконструкция Советской площади, которая должна завершиться к 1 июня.