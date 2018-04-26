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Фасады домов по периметру Советской площади в Воронеже приведут в порядок
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Фасады домов по периметру Советской площади в Воронеже приведут в порядок 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Воронеже стартовал ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных по периметру Советской площади, об этом сообщили в пресс-службе облправительства.
Общая стоимость работ по обновлению домов составит 73, 4 млн рублей. Сейчас фасады укрыты защитной сеткой, под которой рабочие отбивают старую штукатурку и наносят новую. На крышах домах монтируют новые стропильные системы. В ближайшее время в домах проведут теплоизоляцию чердачных перекрытий, которая позволит предотвратить подогрев кровель изнутри и, как следствие, избежать образования наледи зимой.
Напомним, сейчас полным ходом идет реконструкция Советской площади, которая должна завершиться к 1 июня.
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