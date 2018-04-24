На транспортных объектах Минвод обнаружили десятки нарушений правил пожарной безопасности

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура обнаружила 58 нарушений требований пожарной безопасности на транспортных и поднадзорных ведомству объектах района.

Проверку провели в зданиях аэропорта Минеральные Воды, железнодорожных вокзалов, филиала Ростовского государственного университета путей сообщения, детского оздоровительного лагеря «Бештау», санатория «Долина Нарзанов» в Железноводскв, Дворца культуры железнодорожников, физкультурно-оздоровительного центра ОАО «РЖД» и отделенческой клинической больницы на железнодорожной станции Минеральные Воды.

«Всего в ходе проверки выявлено 58 нарушений закона, руководителям учреждений и организаций внесено восемь представлений об их устранении», — сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.