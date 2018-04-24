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Суд обязал отремонтировать в Котово под Волгоградом 9 пожарных гидрантов
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Суд обязал отремонтировать в Котово под Волгоградом 9 пожарных гидрантов 

АиФ Волгоград 46 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Прокуратура через суд обязала чиновников отремонтировать девять пожарных гидрантов в Котово в Волгоградской области, расположенные рядом с 80 жилыми домами.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, ряжом с гидрантами также находятся три детсада, дом сирот, поликлиника, рынок и некоторые другие объекты, которые активно посещают местные жители. В случае ЧС все эти объекты могут оказаться в ситуации, когда пожарные не спасут их в результате нехватки воды из-за неработающих гидрантов.
Отметим, о том, что гидранты неисправны, стало известно в ходе прокурорской проверки. Теперь местная администрация будет должна починить их. Чиновники уже начали принимать меры к устранению нарушения.
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