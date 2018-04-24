Суд обязал отремонтировать в Котово под Волгоградом 9 пожарных гидрантов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, ряжом с гидрантами также находятся три детсада, дом сирот, поликлиника, рынок и некоторые другие объекты, которые активно посещают местные жители. В случае ЧС все эти объекты могут оказаться в ситуации, когда пожарные не спасут их в результате нехватки воды из-за неработающих гидрантов.

Отметим, о том, что гидранты неисправны, стало известно в ходе прокурорской проверки. Теперь местная администрация будет должна починить их. Чиновники уже начали принимать меры к устранению нарушения.