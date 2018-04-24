Крупный пожар у индустриального парка под Воронежем попал на видео 

Видимость в районе ЧП не превышала 80 м. Сухая трава загорелась у индустриального парка «Масловский» около 13:00 вторника, 24 апреля. Крупный ландшафтный пожар записала на видео горожанка Евгения Ефимьева и опубликовала в соцсети. По ролику видно, что дым от пожара распространился на несколько сотен метров. Плохая видимость оказалась и в зоне дороги. — Метров за 50-80 встречную полосу не было видно, — сообщила корреспонденту «Вести-Воронеж» очевидец пожара Евгения Ефимьева. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 13:06. По состоянию на 15:50, пожарные ещё тушат огонь. Угрозы распространения на проимышленные объекты нет, добавили спасатели.
Видео — Евгения Ефимьева