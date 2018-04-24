Добровольным пожарным Ленобласти оплатят бензин

Добровольных пожарных Ленинградской области будут возить до пожара бесплатно.

Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного Собрания Ленобласти первом чтении. Инициатором законопроекта стал губернатор 47 региона Александр Дрозденко

Из региональной казны работникам будут компенсировать расходы на транспорт. Законопроект также предполагает, что добровольных пожарных будут обеспечивать бесплатным питанием.