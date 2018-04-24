Добровольным пожарным Ленобласти оплатят бензин 

Добровольных пожарных Ленинградской области будут возить до пожара бесплатно.
Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного Собрания Ленобласти первом чтении. Инициатором законопроекта стал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.
Из региональной казны работникам будут компенсировать расходы на транспорт. Законопроект также предполагает, что добровольных пожарных будут обеспечивать бесплатным питанием.
Напомним, что МЧС Ленобласти ведет сотрудничество с волонтерскими организациями не первый год. Только за 2017-й при помощи добровольцев было спасено 574 человек, заблудившихся в лесах региона, в том числе добровольные пожарные потушили 102 пожара и 119 раз была оказана помощь на водных объектах.