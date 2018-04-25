Ещё
В центре Москвы эвакуируют ТЦ «Новинский пассаж»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Москвы эвакуируют ТЦ «Новинский пассаж» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Из здания ТЦ «Новинский пассаж» в центре Москвы идет эвакуация людей. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы
В торговом центре из-за задымления сработала сигнализация. По словам собеседника агентства, пожарные обследуют здание.
BFM.RU: последние новости
Прокуроры не проверяли «Зимнюю вишю» по указанию вышестоящего руководства Врио главы Кузбасса признался, что стал «другим человеком» после пожара в ТЦ СК: проверкам в «Зимней вишне» препятствовали высокопоставленные чиновники
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ112
Россия доказала очередную ложь США356
Поломка ГЛОНАСС, обращение «внука Гитлера» к РФ и другие события дня22
«Бархатная революция»: начался распад коалиции362
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз18
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение