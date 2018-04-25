Торговый центр «Гринвич» эвакуировали из-за опасного предмета

В торговом центре «Гринвич» сегодня сработала пожарная сигнализация и эвакуировали всех посетителей. Об этом сообщают читатели E1.RU, которым пришлось прервать шоппинг.

— По громкой связи говорят, что в здании задымление, всех эвакуировали, — рассказал читатель E1.RU Виталий. — Закрыли двери, внутрь никого не пускают, у людей паника.

Как выяснилось, в ТЦ нашли неизвестный предмет, который посчитали опасным.

— Было сообщение об опасном предмете, поэтому решили эвакуировать торговый центр, — прокомментировал E1.RU представитель «Гринвича» Илья Клюжин. — Сейчас там проводятся все мероприятия по регламенту, всё проверяют.