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Бесхозный предмет стал причиной эвакуации трех тысяч человек из ТЦ в Екатеринбурге
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Бесхозный предмет стал причиной эвакуации трех тысяч человек из ТЦ в Екатеринбурге 

ТАСС 2 часа назад
Фото: e1.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Бесхозный предмет послужил причиной для эвакуации 3 тыс. человек из торгового центра (ТЦ) «Гринвич» в Екатеринбурге, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
"Все мероприятия окончены, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 5. Также для работы привлекались взрывотехники из «Урал-Вымпела». Ими был осмотрен бесхозный предмет, обнаруженный в кинотеатре. Он не представляет никакой опасности,
всего было эвакуировано 3 тыс. человек из ТЦ", — уточнили в ведомстве.
Ранее со ссылкой на контакт-центр ТЦ сообщалось, что из здания проводится эвакуация людей. По данным МВД, работа «Гринвича» восстановлена.
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