В Нальчике чуть не взорвался многоквартирный дом

Нальчике на улице Атажукина газовики предотвратили взрыв газа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе « Газпром газораспределение Нальчик».

Вечером 23 апреля в аварийно-диспетчерскую службу филиала компании поступил звонок из жителя дома №4 о запахе газа в подъезде. Бригада выехала на место и обнаружила, что один из жильцов для обогрева квартиры включил духовой шкаф и ушёл. Пламя потухло, газ стал поступать в помещение и распространяться по всему дому.

Газовики оперативно устранили утечку, перекрыв задвижку на вводе газопровода в дом. Без топлива два часа оставались девять квартир.

Когда виновник происшествия вернулся домой, всем подали газ, а ему выдали предписание пройти инструктаж технике безопасности.