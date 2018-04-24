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В Нальчике чуть не взорвался многоквартирный дом
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В Нальчике чуть не взорвался многоквартирный дом 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Нальчике на улице Атажукина газовики предотвратили взрыв газа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе «Газпром газораспределение Нальчик».
Вечером 23 апреля в аварийно-диспетчерскую службу филиала компании поступил звонок из жителя дома №4 о запахе газа в подъезде. Бригада выехала на место и обнаружила, что один из жильцов для обогрева квартиры включил духовой шкаф и ушёл. Пламя потухло, газ стал поступать в помещение и распространяться по всему дому.
Газовики оперативно устранили утечку, перекрыв задвижку на вводе газопровода в дом. Без топлива два часа оставались девять квартир.
Когда виновник происшествия вернулся домой, всем подали газ, а ему выдали предписание пройти инструктаж технике безопасности.
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