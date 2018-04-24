Ещё
Сотрудник МЧС рассказал московским детям о безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудник МЧС рассказал московским детям о безопасности 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Мероприятие для детей, посвященное Дню пожарной безопасности, состоялось 24 апреля в районе Хамовники. Там присутствовал сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям.
— Дети приняли участие в образовательной эстафете. Ребятам выдали специальные маршрутные листы, на которых было записано десять заданий. Все они были связаны со стандартами безопасности, которые должен знать каждый человек. Дети поделились своими знаниями о правилах поведения на дорогах, при пожаре, на воде, — уточнила начальник отдела по взаимодействию с населением района Хамовники Елена Дороднова.
Она добавила, что все ребята заняли призовые места. В мероприятии поучаствовали десять команд от образовательных комплексов района Хамовники.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Месячник по благоустройству: более 2 500 фасадов и цоколей зданий промыли в ЦАО Разметка для пожарных машин появилась во дворах Мещанского района Соблюдение правил безопасности проверили в многоквартирных домах Якиманки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»77
Газпром готов построить «Северный поток-3»270
Названа зарплата столичных учителей159
В московском метро произошло ЧП4
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах139
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
00:46
В Москве эвакуирован «Олимпийский»
Происшествия
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
05:15
В московском метро произошло ЧП
Новости Москвы
00:15
В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение