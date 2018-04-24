Сотрудник МЧС рассказал московским детям о безопасности

Мероприятие для детей, посвященное Дню пожарной безопасности, состоялось 24 апреля в районе Хамовники. Там присутствовал сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям

— Дети приняли участие в образовательной эстафете. Ребятам выдали специальные маршрутные листы, на которых было записано десять заданий. Все они были связаны со стандартами безопасности, которые должен знать каждый человек. Дети поделились своими знаниями о правилах поведения на дорогах, при пожаре, на воде, — уточнила начальник отдела по взаимодействию с населением района Хамовники Елена Дороднова.

Она добавила, что все ребята заняли призовые места. В мероприятии поучаствовали десять команд от образовательных комплексов района Хамовники.