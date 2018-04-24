На железнодорожных вокзалах Саратовской области не работала пожарная сигнализация

Саратовской области. Ершовская транспортная прокуратура завершила проверку соблюдения пожарной безопасности на нескольких объектах АО «РЖД»

Как стало известно, в некоторых учреждениях в настоящий момент в неисправном состоянии находятся источники внутреннего противопожарного водоснабжения, задвижки и пожарные насосы, системы автоматического пожаротушения, системы оповещения, внутренние пожарные краны и их винтили.

«В адрес руководителей учреждений и организаций внесено 7 представлений об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, причин и условий, им способствующих», — говорится в сообщении.