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Режим повышенной готовности введут в Курской области на праздники
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Режим повышенной готовности введут в Курской области на праздники 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 9.00 28 апреля до 9.00 3 мая и с 9.00 8 мая до 9.00 10 мая в Курске введут режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Это значит, что в основных девяти местах проведения праздничных мероприятий будут круглосуточно дежурить правоохранители. Сотрудники УВД и Росгвардии обследуют места массового скопления на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
Все праздничные Государственная инспекция по маломерным судам будет патрулировать водные объекты, а местные пожарно-спасательные гарнизоны — населенные пункты, находящиеся рядом с лесами. Кроме того, будут летать беспилотники.
Всего за безопасностью в Курской области будут следить около 25 тыс. человек личного состава и более 300 единиц техники.
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