Режим повышенной готовности введут в Курской области на праздники

С 9.00 28 апреля до 9.00 3 мая и с 9.00 8 мая до 9.00 10 мая в Курске введут режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба регионального МЧС

Это значит, что в основных девяти местах проведения праздничных мероприятий будут круглосуточно дежурить правоохранители. Сотрудники УВД и Росгвардии обследуют места массового скопления на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Все праздничные Государственная инспекция по маломерным судам будет патрулировать водные объекты, а местные пожарно-спасательные гарнизоны — населенные пункты, находящиеся рядом с лесами. Кроме того, будут летать беспилотники.