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В подмосковном Фрязине построен новый спорткомплекс
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В подмосковном Фрязине построен новый спорткомплекс 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новый спорткомплекс с плавательным бассейном построен в подмосковном Фрязино, говорится в сообщении регионального Главгосстройнадзора.
"Объект получил заключение о соответствии и готовится к вводу в эксплуатацию. В двухэтажном здании спортивного комплекса на площади 1,9 тысячи квадратных метров, разместились бассейн с раздевалками и душевыми, гардероб, зал для силовых тренировок, вспомогательные и технические помещения", — уточняется в сообщении со ссылкой на главу ведомства Артура Гарибяна.
Здание оборудовано с учетом доступа для маломобильных групп населения.
На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и парковочное пространство, установлены малые архитектурные формы.
Заказчиком объекта является администрация городского округа Фрязино, заключается в сообщении.
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