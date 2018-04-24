62 тысячи гектаров хвойного леса восстановят в Красноярском крае

Планы посадок и вопросы восстановления лесов в российских регионах обсудили на селекторном совещании Рослесхоза . Особое внимание обратили на хвойные породы Красноярского края . Об этом сообщили в краевом ведомстве.

По словам министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, в регионе уже готовы саженцы и семена для дальнейшей работы.

В 2018 году мы значительно увеличиваем объемы лесовосстановления на территории Красноярского края. Особое внимание будет уделено и повышению эффективности лесовосстановительных мероприятий, в этом направлении мы активизируем работу с арендаторами лесных участков

— Димитрий Маслодудов.

Одним из ключевых проектов в данных работах может стать создание лесосеменного центра для заготовки семян и выращивания саженцев. Сообщается, что первые посадки планируются на юге региона в ближайшее время.