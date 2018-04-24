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62 тысячи гектаров хвойного леса восстановят в Красноярском крае
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62 тысячи гектаров хвойного леса восстановят в Красноярском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Планы посадок и вопросы восстановления лесов в российских регионах обсудили на селекторном совещании Рослесхоза. Особое внимание обратили на хвойные породы Красноярского края. Об этом сообщили в краевом ведомстве.
По словам министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, в регионе уже готовы саженцы и семена для дальнейшей работы.
В 2018 году мы значительно увеличиваем объемы лесовосстановления на территории Красноярского края. Особое внимание будет уделено и повышению эффективности лесовосстановительных мероприятий, в этом направлении мы активизируем работу с арендаторами лесных участков
— Димитрий Маслодудов.
Одним из ключевых проектов в данных работах может стать создание лесосеменного центра для заготовки семян и выращивания саженцев. Сообщается, что первые посадки планируются на юге региона в ближайшее время.
80 тысяч гектаров леса горит по всей территории России. Наибольшие трудности испытывают Амурская область и Забайкалье: там введен режим ЧС.
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