Спасавшаяся от огня девушка сорвалась с пятого этажа жилого дома в Оше

Шесть человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в ночь на 24 апреля в 12-этажном жилом доме в киргизском Оше, сообщает «Спутник». Очевидцы сняли на видео девушку, которая сорвалась с пятого этажа, спасаясь от огня.

Огонь на пятом этаже дома на улице Жим вспыхнул около 23:20 в минувший понедельник. К тому моменту, когда на место прибыли пожарные, полыхали уже две квартиры и коридор. Девушка выбралась на окно в ожидании спасателей, но не удержалась на ногах, повиснув на руках на карнизе. Силы быстро оставили ее — на глазах собравшихся внизу жителей девушка упала вниз, приземлившись на крышу расположенной на первом этаже компании, после чего скатилась вниз. В больницу ее доставили с серьезными травмами головы, в настоящее время она находится в коме.

Вслед за ней из того же окна выпрыгнул 30-летний мужчина, который получил переломы ног и позвоночника. Двух человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двое после осмотра врача отправились к родственникам.