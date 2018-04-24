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Спасавшаяся от огня девушка сорвалась с пятого этажа жилого дома в Оше
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Спасавшаяся от огня девушка сорвалась с пятого этажа жилого дома в Оше 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Шесть человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в ночь на 24 апреля в 12-этажном жилом доме в киргизском Оше, сообщает «Спутник». Очевидцы сняли на видео девушку, которая сорвалась с пятого этажа, спасаясь от огня.
Огонь на пятом этаже дома на улице Жим вспыхнул около 23:20 в минувший понедельник. К тому моменту, когда на место прибыли пожарные, полыхали уже две квартиры и коридор. Девушка выбралась на окно в ожидании спасателей, но не удержалась на ногах, повиснув на руках на карнизе. Силы быстро оставили ее — на глазах собравшихся внизу жителей девушка упала вниз, приземлившись на крышу расположенной на первом этаже компании, после чего скатилась вниз. В больницу ее доставили с серьезными травмами головы, в настоящее время она находится в коме.
Вслед за ней из того же окна выпрыгнул 30-летний мужчина, который получил переломы ног и позвоночника. Двух человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двое после осмотра врача отправились к родственникам.
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