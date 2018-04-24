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Пожароопасный период на Ямале начнется с 15 мая
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Пожароопасный период на Ямале начнется с 15 мая 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале идет подготовка к пожароопасному сезону. В этом году на тушение лесных пожаров привлекут 561 человека и 94 единицы техники.
Также будет задействована добровольная пожарная охрана. Об этом сегодня, 24 апреля, заместитель начальника управления противопожарной и спасательной деятельности департамента по гражданской защите и противопожарной безопасности ЯНАО Зиннур Шарыпов сообщил журналистам.
По итогам прошлого года правительство округа выделило 15 миллионов рублей на покупку 9 водосливных устройств и 10 мотоплугов. Всю технику распределили в Ямалспас.
«Как только позволят погодные условия, в лесах растает снег, во всех лесничествах начнутся технические работы по созданию минерализованных полос и опашке лесов», — отметил он.
Есть в этом году и новшества. Департамент по гражданской защите и противопожарной безопасности ЯНАО подготавливает карты защиты населенных пунктов. В них обозначены силы и средства для привлечения на тушения лесных пожаров в муниципалитетах, а также указываются, какие службы придется привлекать дополнительно в тот или иной населенный пункт.
«Пока точно нельзя сказать, что за погода будет летом. Однако официальный старт пожароопасного сезона на территории автономного округа начнется с 15 мая», — подчеркнул Зиннур Шарыпов.
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