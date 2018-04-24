МЧС призывает омичей не разводить костры на садовых участках

Сегодня, 24 апреля, в Городском пресс-клубе состоялся круглый стол, посвящённый открытию дачного сезона. В нём приняли участие и представители ГУ МЧС России по Омской области . Спасатели рассказали горожанам, как не стать жертвой пожара на садовом участке.

«Прибыв на свой участок, необходимо, прежде всего, осмотреть печное отопление, электрооборудование. Эксплуатацию газового оборудования нужно начинать постепенно, провести уборку участка от сухой горючей растительности, осмотреть близлежащую территорию, утилизацию сухой растительности проводить безогневым способом, подготовить ёмкость с водой или приобрести огнетушитель», — заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Вадим Вшивцев.

По его словам, разводить костёр на расстоянии менее 50 м от строений категорически запрещается.