Ещё
МЧС призывает омичей не разводить костры на садовых участках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС призывает омичей не разводить костры на садовых участках 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 24 апреля, в Городском пресс-клубе состоялся круглый стол, посвящённый открытию дачного сезона. В нём приняли участие и представители ГУ МЧС России по Омской области. Спасатели рассказали горожанам, как не стать жертвой пожара на садовом участке.
«Прибыв на свой участок, необходимо, прежде всего, осмотреть печное отопление, электрооборудование. Эксплуатацию газового оборудования нужно начинать постепенно, провести уборку участка от сухой горючей растительности, осмотреть близлежащую территорию, утилизацию сухой растительности проводить безогневым способом, подготовить ёмкость с водой или приобрести огнетушитель», — заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Вадим Вшивцев.
По его словам, разводить костёр на расстоянии менее 50 м от строений категорически запрещается.
АиФ-Омск: последние новости
В Омской области спасатели требует ввести особый противопожарный режим В Омске по требованию МЧС могут закрыть ТК «Флагман» и ТЮЗ В Омской области нашли 4800 нарушений в местах массового пребывания людей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газпром готов построить «Северный поток-3»263
Греф анонсировал «грандиозные изменения»71
Названа зарплата столичных учителей154
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах139
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой38
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
00:46
В Москве эвакуирован «Олимпийский»
Происшествия
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
05:15
В московском метро произошло ЧП
Новости Москвы
00:15
В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение