Почему нельзя жечь? В Псковской области начался сезон палов травы

Палы сухой травы ежегодно становятся настоящим бедствием для Псковской области . Ежегодно в регионе фиксируется более 200 случаев поджогов сухостоя

Такие пожары убивают многих представителей фауны, становятся причиной гибели лесных угодий и наносят непоправимый ущерб не только природе, но и зачастую имуществу человека.

Сколько штраф?

С 28 марта в Псковской области установили пожароопасный сезон. Это значит, что за бесконтрольные палы травы будут наказывать рублем. Штраф для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч, для юридических — от 150 до 200 тысяч.

С начала года уже 27 псковичей привлекли к административной ответственности, зафиксировано 71 факт горения сухой травы на площади 69 га. Сотрудники МЧС ожидают, что ситуация станет менее напряженной после майских праздников, когда появится первая молодая листва и поджогов станет меньше.

Сотрудники проводят бесчисленные беседы с населением. Так, с начала апреля добровольцы совершили 75 рейдов, во время которых проинформировали более 1200 человек об опасности весеннего пала и раздали 2200 листовок о противопожарной безопасности.

Но даже несмотря на бесконечные предупреждения, местное население продолжает сжигать сухостой, не осознавая, что это может повлечь за собой печальные последствия: огонь может угрожать жилым домам и сельскохозяйственным постройкам. Огонь по траве распространяется очень быстро и легко перекидывается на кустарники и далее на деревья. В стране бытует неверное мнение, будто палы сухой растительности полезны — якобы они ускоряют рост молодой травы. И мало кто задумывается, что миллионы лет зеленая трава с приходом весны прекрасно росла без выжиганий, проводимых человеком.

Какие правила?

Опасность таких загораний заключается в том, что огонь с большой скоростью распространяется по сушняку и угрожает уничтожением строений, находящихся на его пути, а также переходу пожара на близлежащие лесные массивы.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин объяснил, что существуют правила, которые позволят без ущерба окружающим убрать траву на участке.

«В идеальном случае траву необходимо собрать и вывезти. Сжигать сухостой можно только не на торфяной почве, на расстоянии 50 метров от любого жилого объекта: сарая, дома, любой постройки. Территория вокруг участка должна быть очищена от горючих материалов, а владелец должен иметь специальные противопожарные средства и мобильную связь. Также стоит обращать внимание на прогноз погоды и не заниматься сжиганием травы во время сильного ветра», — отметил он.

Кстати, в прошлом году владельцев садовых участков, примыкающих к лесу, обязали самостоятельно очищать территорию на расстоянии 60 метров от сухостоя.

Почему нельзя жечь траву

1. Лесные и Торфяные пожары

Особенно страшные пожары могут гореть всё лето и даже зимой под снегом.

2. Разрушение Экосистемы

Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является кажущимся. Сухая трава просто скрывает поначалу молодые зелёные побеги, и не выжженные участки кажутся серыми. В то время как на почерневших выжженных участках зелёная трава хорошо заметна.

3. Гибель людей, причинение вреда здоровью и жилью

Зачастую неконтролируемый пал травы провоцирует большие пожары. Огонь может уничтожить дома и целые дачные поселки.