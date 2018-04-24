Каково это, посылать в ад? Как старейший пожарный области людей спасал

74-летний Евгений Ополченский не понаслышке знает, что значит пройти огонь, воду и медные труды. Он 38 лет отработал в пожарной охране Псковской области , ликвидировал не один десяток пожаров и спас сотни жизней

Корреспондент «АиФ-Псков» накануне Дня пожарной охраны узнал, что было самым сложным за время работы и каково это — посылать людей на смерть.

Облако аммиака

— Евгений Дмитриевич, как вы стали пожарным?

Родился в деревне Чернолесье Пыталовского района Псковской области. В 1945 — 1957 годах жил и учился в Латвии . В 1961 году окончил Пыталовскую среднюю школу, в 1964 году — Ленинградское пожарно-техническое училище, и меня направили в Порховский район, где я устроился инспектором государственного пожарного надзора. В 1972 году открылось новое подразделение в Пскове , и меня назначили начальником пожарной охраны города. В моем подчинении было 9 офицеров из них три оперативных дежурных и 300 человек личного состава. Вот здесь я познал, что такое тушение пожара.

— Вспомните самые интересные случаи!

— Как-то во время совещания мне сообщают, что горит мясокомбинат. Выезжаем. Площадь пожара к нашему прибытию три тысячи квадратных метров. Опасность была в том, что на складе стояли емкости с аммиаком, который использовали для холодильных камер, а он легко воспламеняемый. Он даже будет не гореть, а взорвется сразу, и все, кто находился бы рядом — погибнут. Облако аммиака могло дойти до города и отравить людей.

На нас была огромная ответственность. Мы собрали людей и отправили в этот ад. Я понимал, что посылаю их на возможную смерть, но это наша работа, где нужно сохранять хладнокровие. К счастью, пожар удалось потушить и избежать тем самым трагедии.

Помню крупный пожар в поселке Кунья. Тогда нефтеналивные составы сошли с рельс, нефть разлилась, загорелась. Была угроза полного уничтожения поселка. Тогда на место съехались пожарные с нескольких городов: Куньи, Великих Лук, Новосокольников , Невеля. Не сразу, но удалось ликвидировать возгорание.

Когда исчезает страх

— В такие моменты сложно принимать решения? Не боялись допустить ошибку, не было страшно, что люди могли погибнуть?

— Мне было не страшно. Я руководитель. Я всю ответственность брал на себя. И так делал каждый раз. От вышестоящего начальства я получал порой по шапке, но защищал своих людей, и уже потом обсуждал с ними ошибки. Знаете, что самое главное? Чтобы люди спокойно выходили на пожары и не боялись, что потом от начальства получат нагоняй. Поэтому и на все крупные пожары я выезжал лично, потому что с меня спрашивали, а я отвечал за людей. В свое время я подобрал такой костяк, за который мне не было не стыдно. Я знал, что могу на них положиться.

— Как это было в Кислово? Когда 20 октября в 1994 году ваша команда спасла город от взрыва! Что тогда произошло?

— На складах боеприпасов 76 Черниговской воздушно-десантной дивизии, которая была расположена возле деревни Кислово, вспыхнул пожар. На место приехал оперативный дежурный и мой заместитель подполковник Владимир Пузыня. Пламенем было охвачено одно из зданий склада, рвались снаряды, осколки разлетались на многие сотни метров. Пожару была присвоена третья категория сложности. Опасность заключалась в том, что хранимые там тысячи тонн бензина могли вспыхнуть в любой момент.

Вскоре обстановка резко ухудшилась: от взрыва на первом хранилище загорелось два блока второго хранилища боеприпасов. Кого могли — отвели на безопасное расстояние. Еще немного — и мог прогреметь взрыв, который уничтожил бы всю команду пожарных. Но они успели. Потушили пожар. И в 1995 году за проявленное мужество и доблесть при тушении воинских складов в Кислово пятерых членов команды наградили «Орденом мужества», четверых — медалью «За отвагу».

Почему жены разгневанны?

— Помните самые тяжелые времена? Что за все время работы было сложнее всего?

— На моей памяти два момента. Первый — 80-е годы.

Тогда полностью сократили региональную пожарную охрану. И постановлением правительства создали пожарную охрану МВД . И мне нужно было полностью укомплектовать личный состав, набрать и обучить людей. Пришлось начинать все с нуля. Люди, которые приходили с гражданки, не имели опыта. Мы направляли их на курсы, и вся работа тогда легла на офицерский состав. Мы дежурили сутками без выходных, буквально жили в частях.

— У вас на тот момент уже была жена и двое сыновей. Как она отнеслась к такому графику?

— У меня был крепкий тыл, жена меня поддерживала. Да и на работе было на кого положиться. Я подобрал таких людей, без которых в 90-е мы не выжили бы. И это второй тяжелый период.

Тогда выживали, как могли. Зарплату не платили по шесть месяцев. Бензина не хватало, запасных частей для машин не было, техника старая. На бензин приходилось зарабатывать самим, в обход всем правилам. Я разрешал своей команде использовать резервную технику, чтобы подзаработать. Например, надо было на стройке поднять людей на высоту, пригоняли автолестницу. Или помогали местным жителям откачивать воду. Так деньги и получали.

Но все равно было тяжело, и недовольных было много, ходили разговоры за спиной, ругали меня. А я деньги выбивал, как мог, но людям этого не объяснишь, у них дома дети и разгневанные жены.

Помню, мы организовали профсоюзный комитет, чтобы обсудить ситуацию, жен тоже пригласили, объяснили, почему нет денег, чтобы они мужей дома не пилили. Они все равно нас костерили, им нужно было выпустить пар, но в итоге поняли, что не от нас ситуация зависит.

И мы вместе пережили этот момент, тяжелейший период. Зато потом пожарная охрана процветала, и я всегда мог гордиться своей командой.