Дым было видно за несколько кварталов: в центре Перми у рынка сгорели сараи

Сегодня, 24 апреля, жители Перми в социальных сетях сообщали, что в районе Центрального рынка произошел пожар. Пользователи интернета предполагали, что или горят сараи, или сжигают мусор. В МЧС пояснили, в центре города огонь охватил надворные постройки.

Дым от пожара было видно за несколько кварталов. «Давно пора там всё с землёй сравнять и парк сделать», «Кто-то место себе присмотрел, вот так проблемы и устраняются», — писали очевидцы в соцсетях.

Днём 24 апреля, в 13:30 в районе Центрального рынка начался пожар. Горели сараи на улице Эпроновской. По сообщению МЧС, пожар был потушен, люди не пострадали. Точный ущерб и причины сейчас уточняются.

— Сегодня днём на улице Эпроновской, рядом с Центральным рынком, горели надворные постройки, не жилые дома, — пояснили 59.ru в МЧС Прикамья. — Примерная площадь — 150 квадратных метров.

24 апреля в Перми продлили арест хозяйки комнаты общежития, где при пожаре погибли шесть человек. По предварительным данным, она сушила вещи на плите. Мы вели онлайн-трансляцию с места событий.