Весной в регионе будет высажено более 6 миллионов сеянцев хвойных пород

В регионе идет активная подготовка к лесовосстановительному сезону. На территориях питомников проходит ревизия с целью проверить состояние сеянцев, почвы, организованы мероприятия по уходу за растениями.

Стандартный посадочный материал хвойных пород по заявкам арендаторов лесных участков будет выкопан в лесных питомниках и направится туда, где деревья вырублены и подготовлена почва под молодняк.

— Весной планируется посадить более 6 миллионов сеянцев хвойных пород на площади свыше 2 тысяч гектаров, на которых нет достаточного количества маленьких, оставшихся после вырубки елочек и сосен, — рассказал директор департамента лесного хозяйства — главный государственный лесной инспектор Ярославской области Николай Савельев . — Всего в этом году в Ярославской области планируется восстановить 5 тысяч гектаров лесных участков, пройденных сплошной рубкой. Из них лесными культурами будет восстановлено более двух тысяч гектаров, меры по содействию лесовосстановлению будут проведены на площади около 2,5 тысячи гектаров, лесовосстановление, совмещающее посадку лесных культур и уход за подростом, — на площади 190 гектаров.

В прошлом году Ярославской области впервые за многие годы удалось сравнять объемы лесовосстановления с вырубками и выйти на лидирующие позиции в ЦФО.

Одновременно с посадкой и сразу после нее арендаторы лесных участков будут проводить мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению. Вырубки, на которых растут маленькие елочки, будут еще раз обследованы с целью подтверждения необходимого количества жизнеспособного подроста.