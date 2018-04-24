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Администрация Орла задолжала 150 тысяч за газ для Вечного огня
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Администрация Орла задолжала 150 тысяч за газ для Вечного огня 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Прокуратура Железнодорожного района Орла провела проверку МКУ «Управление коммунальным хозяйством Орла».
Во время контрольных мероприятий было установлено, что между ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и Управлением коммунального хозяйства Орла был подписан договор о поставке газа для объекта «Вечный огонь площадь Мира». Однако своевременная оплата газ не вносится. Сумма задолженности составила более 150 тыс. руб.
Для недопущения прекращения поставки газа к Вечному огню и привлечения виновных к ответственности прокурора Железнодорожного района города вынесла представление администрации Орла, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Прокуратура Орловской области держит вопрос на контроле.
Сообщение Администрация Орла задолжала 150 тысяч за газ для Вечного огня появились сначала на РИА 57.
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