Прокуратура Железнодорожного района Орла провела проверку МКУ «Управление коммунальным хозяйством Орла».
Во время контрольных мероприятий было установлено, что между ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и Управлением коммунального хозяйства Орла был подписан договор о поставке газа для объекта «Вечный огонь площадь Мира». Однако своевременная оплата газ не вносится. Сумма задолженности составила более 150 тыс. руб.
Для недопущения прекращения поставки газа к Вечному огню и привлечения виновных к ответственности прокурора Железнодорожного района города вынесла представление администрации Орла, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Прокуратура Орловской области держит вопрос на контроле.
Сообщение Администрация Орла задолжала 150 тысяч за газ для Вечного огня появились сначала на РИА 57.