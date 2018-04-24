Администрация Орла задолжала 150 тысяч за газ для Вечного огня

Прокуратура Железнодорожного района Орла провела проверку МКУ «Управление коммунальным хозяйством Орла».

Во время контрольных мероприятий было установлено, что между ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и Управлением коммунального хозяйства Орла был подписан договор о поставке газа для объекта «Вечный огонь площадь Мира». Однако своевременная оплата газ не вносится. Сумма задолженности составила более 150 тыс. руб.

Для недопущения прекращения поставки газа к Вечному огню и привлечения виновных к ответственности прокурора Железнодорожного района города вынесла представление администрации Орла, сообщили в пресс-службе надзорного органа.