В аэропорту Магаса обнаружены нарушения требований пожарной безопасности

Назрановская транспортная прокуратура выявила ряд серьезных нарушений правил пожарной безопасности в аэропорту Магас . В частности, в здании аэропорта не работает противопожарная сигнализация.

Комиссия прокуратуры МЧС РФ обнаружила также, что не соответствует требованиям пожарной безопасности система оповещения людей о пожаре, а руководитель и лица, ответственные за пожарную безопасность, не прошли обучение по пожарно-техническому минимуму. Кроме того, в VIP-зале нет плана эвакуации людей при пожаре.

По результатам проверки в адрес гендиректора ОАО «Аэропорт „Магас“ им. С. С. Осканова» внесено представление об устранении нарушений и условий, им способствующих, а также о привлечении к ответственности виновных лиц, сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.