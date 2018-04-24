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В аэропорту Магаса обнаружены нарушения требований пожарной безопасности
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В аэропорту Магаса обнаружены нарушения требований пожарной безопасности 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Назрановская транспортная прокуратура выявила ряд серьезных нарушений правил пожарной безопасности в аэропорту Магас. В частности, в здании аэропорта не работает противопожарная сигнализация.
Комиссия прокуратуры и МЧС РФ обнаружила также, что не соответствует требованиям пожарной безопасности система оповещения людей о пожаре, а руководитель и лица, ответственные за пожарную безопасность, не прошли обучение по пожарно-техническому минимуму. Кроме того, в VIP-зале нет плана эвакуации людей при пожаре.
По результатам проверки в адрес гендиректора ОАО «Аэропорт „Магас“ им. С. С. Осканова» внесено представление об устранении нарушений и условий, им способствующих, а также о привлечении к ответственности виновных лиц, сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.
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