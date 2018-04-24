Проверки воронежских ТЦ после кемеровской трагедии стали поводом для 242 дел 

Прокуроры нашли неисправные системы оповещения и закрытые двери. Прокуратура совместно с МЧС завершила проверки торгово-развлекательных центров, досуговых детских организаций, объектов культуры и спорта в Воронежской области. Поводом для них стала трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унёсшая жизни 60 человек. По результатам проверок возбудили 242 административных дела, сообщила пресс-служба облпрокуратуры во вторник, 24 апреля. Больше всего нарушений пожарной безопасности нашли в Воронеже. Так при проверке ТЦ «Армада» на улице Героев Сибиряков в ряде магазинов в неисправном состоянии находились автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Эвакуационные выходы на первом этаже торгового центра были закрыты — их нельзя открыть изнутри без ключа, а пути эвакуации загромождены товарами и не оборудованы аварийным освещением. В ТЦ «Карусель» эвакуационные пути также были загромождены мебелью, банкоматами, кофейными аппаратами, а двери эвакуационных выходов из лестничных клеток — закрыты на замок. В кинотеатре «Пролетарий» специалисты и вовсе не нашли эвакуационных выходов из подвального этажа. На втором, третьем и четвёртом этажах здания выходы есть, но они не соответствуют пожарной безопасности, отметили в прокуратуре. По итогам проверки в отношении юрлиц, эксплуатирующих ТЦ «Армада» и «Карусель», а также кинотеатр «Пролетарий» возбуждены административные дела.
Кроме того, прокуратура направила в суд два иска о приостановлении деятельности рынка «1000 мелочей» в Воронеже и торгового центра «Андреевский пассаж» в Боброве. Так на рынке ширина эвакуационной лестницы не соответствует установленным требованиям, а на путях эвакуации размещены преграды в виде торгового оборудования и различных материалов. А в бобровском ТЦ отсутствует автоматическая установка пожаротушения и внутреннего противопожарного водоснабжения на первом, втором и третьем этажах. Всего проверки затронули 255 наиболее крупных и значимых объектов Воронежской области. Чаще всего прокуроры выявляли загромождения путей эвакуации, наличие замков на дверях эвакуационных выходов, отсутствие обучения пожарно-техническому минимуму у отвечающих за пожарную безопасность лиц, а также несоблюдение сроков перекатки пожарных рукавов и перезарядки огнетушителей. По итогам проверки возбудили 242 административных дела, внесли 33 представления об устранении нарушений. Справка Провести проверки пожарной безопасности во всех ТЦ по стране решили после кемеровской трагедии. Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» стали 60 человек. Начальник регионального ГУ МВД заявил, что воронежские торгово-развлекательные центры не застрахованы от повторения кемеровской трагедии. Это подтверждают проверки ТЦ, в которых и в обычной ситуации сложно найти эвакуационные выходы. О том, как действовать при пожаре в торговом центре, читайте в материале «Вести-Воронеж». Дарья Крымова