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Благовещенск в огне: на борьбу с пожарами Приамурья брошены все силы
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Благовещенск в огне: на борьбу с пожарами Приамурья брошены все силы 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Ситуация с природными пожарами в Амурской области по-прежнему остается сложной. Огонь бушует на тысячах гектаров дальневосточной тайги. Накануне пламя буквально окружило Благовещенск.
Только за минувшие сутки отряды МЧС выезжали в зоны возгорания 36 раз, сообщает телеканал «Россия 24». В Приамурье приостановлены внутренние авиаперевозки. Техника местной авиабазы задействована в тушении пожаров. К работе также привлечены два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.
Режим ЧС был введен в Амурской области в начале апреля. Приамурье лидирует среди регионов России по площади, пройденной огнем. Сейчас там сконцентрированы силы и средства оперативных служб из соседних районов.
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