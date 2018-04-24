Ленобласть разработает дополнительную помощь семьям с детьми

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства региона разработать дополнительные меры поддержки семьям со среднедушевым доходом менее 7 тыс. рублей на человека.

Как стало известно редакции ivbg.ru, ожидается, что по итогам реализуемой в области программы по борьбе с бедностью через 5 лет минимальный среднедушевой доход на человека будет равен размеру потребительской корзины. При этом особое внимание планируется уделить социальной поддержке детей.

Губернатор напомнил, что в конце 2017 года был принят Социальный кодекс, который гарантировал социальные меры поддержки с учетом критериев нуждаемости. Это позволило увеличить размер выплат — в частности, соцпомощь пострадавшим при пожаре выросла в 4,5 раза, на приобретение лекарств — в три раза, при рождении ребенка — в 1,5 раза.