Ещё
Ленобласть разработает дополнительную помощь семьям с детьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ленобласть разработает дополнительную помощь семьям с детьми 

Ivyborg.ru 1 час назад
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства региона разработать дополнительные меры поддержки семьям со среднедушевым доходом менее 7 тыс. рублей на человека.
Как стало известно редакции ivbg.ru, ожидается, что по итогам реализуемой в области программы по борьбе с бедностью через 5 лет минимальный среднедушевой доход на человека будет равен размеру потребительской корзины. При этом особое внимание планируется уделить социальной поддержке детей.
Губернатор напомнил, что в конце 2017 года был принят Социальный кодекс, который гарантировал социальные меры поддержки с учетом критериев нуждаемости. Это позволило увеличить размер выплат — в частности, соцпомощь пострадавшим при пожаре выросла в 4,5 раза, на приобретение лекарств — в три раза, при рождении ребенка — в 1,5 раза.
Ivyborg.ru: последние новости
93-летний житель Гатчины ночью сгорел в собственном доме Противопожарные службы Ленобласти отчитались о готовности к сезону пожаров Агрессивный житель Петербурга избил таксиста и угнал его машину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах116
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой213
Скончался Геннадий Леонов9
Украина объявила России речную блокаду218
Зачем Понаровская вернулась в Россию32
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение