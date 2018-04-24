Ещё
Прокуратура: Почти все ТРЦ Воронежа нарушают правила пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура: Почти все ТРЦ Воронежа нарушают правила пожарной безопасности 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Воронежской области прошли массовые проверки торговых центров, спортивных и культурных объектов и других мест с массовым пребыванием людей.
Всего в регионе проверили 255 крупных объектов. Итогом стали 242 административные дела по следам нарушений правил пожарной безопасности.
По информации региональной прокуратуры, самые распространенные нарушения связаны с небрежным отношением к содержанию эвакуационных выходов. Их загромождали мусором, закрывали замками, использовали в их отделке горючие материалы.
Больше всего недочетов, которые могут стоить жизни людям, нашли в ТЦ Воронежа. Так, в «Армаде» помимо других нарушений оказалась неисправна пожарная сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей. В ТЦ «Карусель» были забаррикадированы эвакуационные выходы.
В кинотеатре «Пролетарий» вообще не оказалось эвакуационных выходов из подвала, а выходы со второго, третьего и четвертого этажей и отделка стен не соответствовали требованиям пожарной безопасности.
Подобные нарушения нашли в ТРЦ во всех районах города.
На рынке «1000 мелочей» построили слишком узкую эвакуационную лестницу, а на пути к выходу проверяющих встретили преграды. Прокуратура Воронежа подала иск в суд о приостановлении деятельности рынка до устранения всех нарушений. Такая же судьба ждет ТЦ «Андреевский Пассаж» в Боброве — там отсутствует автоматическая установка пожаротушения и внутреннего противопожарного водоснабжения. Причем подрядчику здания уже было дано время до начала апреля, чтобы исправить проблему.
Должностные лица в управлении МЧС тоже не сработали на «отлично». В некоторых случаях контроль за устранением выявленных нарушений оказался ненадлежащим. Прокуратура подготовила представление в адрес начальника ГУ МЧС России по Воронежской области.
АиФ: последние новости
В Воронеже эвакуировали школу, отель и два бизнес-центра - соцсети Жителей воронежского общежития эвакуировали во время ночного пожара В пожарной части Нововоронежской АЭС провели уникальную тренировку
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию153
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ94
Греф анонсировал «грандиозные изменения»188
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву40
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ134
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение