Прокуратура: Почти все ТРЦ Воронежа нарушают правила пожарной безопасности

Воронежской области прошли массовые проверки торговых центров, спортивных и культурных объектов и других мест с массовым пребыванием людей.

Всего в регионе проверили 255 крупных объектов. Итогом стали 242 административные дела по следам нарушений правил пожарной безопасности.

По информации региональной прокуратуры, самые распространенные нарушения связаны с небрежным отношением к содержанию эвакуационных выходов. Их загромождали мусором, закрывали замками, использовали в их отделке горючие материалы.

Больше всего недочетов, которые могут стоить жизни людям, нашли в ТЦ Воронежа. Так, в «Армаде» помимо других нарушений оказалась неисправна пожарная сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей. В ТЦ «Карусель» были забаррикадированы эвакуационные выходы.

В кинотеатре «Пролетарий» вообще не оказалось эвакуационных выходов из подвала, а выходы со второго, третьего и четвертого этажей и отделка стен не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

Подобные нарушения нашли в ТРЦ во всех районах города.

На рынке «1000 мелочей» построили слишком узкую эвакуационную лестницу, а на пути к выходу проверяющих встретили преграды. Прокуратура Воронежа подала иск в суд о приостановлении деятельности рынка до устранения всех нарушений. Такая же судьба ждет ТЦ «Андреевский Пассаж» в Боброве — там отсутствует автоматическая установка пожаротушения и внутреннего противопожарного водоснабжения. Причем подрядчику здания уже было дано время до начала апреля, чтобы исправить проблему.