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Учащихся воронежской гимназии эвакуировали из-за угрозы взрыва
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Учащихся воронежской гимназии эвакуировали из-за угрозы взрыва 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
На территории образовательного учреждения нашли подозрительный предмет. Учеников и учителей гимназии имени Платонова, расположенной на набережной Авиастроителей, 30а в Воронеже, эвакуировали около 11:00 вторника, 24 апреля. На территории образовательного учреждения нашли подозрительный предмет, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления МВД по региону. Эвакуация никак не связана с проводимыми в городе учениями, уточнили в полиции. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, проверили бесхозный предмет. Ничего подозрительного и угрожающего жизням людей не нашли. Во вторник, 24 апреля, в городе случилось сразу несколько эвакуаций. Поводом стали антитеррористические учения, проводимые на Воронежском вагоноремонтном заводе имени Тельмана в микрорайоне Отрожка, а также пожарные учения, из-за которых эвакуировали посетителей бизнес-центра «Столица» на Московском проспекте, а также бизнес-центр «Романовский» и отель Mercure на улице Кирова, 6а. Когда завершатся учения, пока неизвестно. Воронежцам стоит сохранять спокойствие. Дарья Крымова
Фото — Google. Карты
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