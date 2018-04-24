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На Эльмаше горело офисное здание — один человек погиб
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На Эльмаше горело офисное здание — один человек погиб 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
На улице Шефской из административного здания эвакуировали 30 человек из-за пожара. Как сообщает источник Е1.RU, один человек погиб, ещё двое надышались угарным газом и пострадали.
Читатель Е1.RU рассказал, что всё здание заволокло дымом и на место приехало около десяти пожарных машин.
— Загорелось что-то в подвале, они, видимо, что-то там изготавливают, — рассказал Е1.RU читатель Олег. — Эвакуация полным ходом, там здание коридорного типа, всё в дыму.
Олег рассказал, что он работает не в этом здании, а в соседнем, но у них из-за пожара отключили электричество и всех отпустили домой.
В пресс-службе МЧС подтвердили, что пожар случился в подвале административного здания на Шефской, 3г.
— Была организована эвакуация персонала, до прибытия эвакуировались 30 человек, — рассказали Е1.RU в пресс-службе МЧС. — Предварительная площадь пожара — 15 квадратных метров. За полчаса огнеборцы справились с огнём. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 32 человека личного состава. На данный момент ликвидировали открытое горение. В настоящее время пожарные проводят проливку сгоревших конструкций. Причины пожара устанавливаются.
Судя по картам 2ГИС, в здании находятся несколько производственных предприятий.
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