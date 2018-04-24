На Эльмаше горело офисное здание — один человек погиб

На улице Шефской из административного здания эвакуировали 30 человек из-за пожара. Как сообщает источник Е1.RU, один человек погиб, ещё двое надышались угарным газом и пострадали.

Читатель Е1.RU рассказал, что всё здание заволокло дымом и на место приехало около десяти пожарных машин.

— Загорелось что-то в подвале, они, видимо, что-то там изготавливают, — рассказал Е1.RU читатель Олег. — Эвакуация полным ходом, там здание коридорного типа, всё в дыму.

Олег рассказал, что он работает не в этом здании, а в соседнем, но у них из-за пожара отключили электричество и всех отпустили домой.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что пожар случился в подвале административного здания на Шефской, 3г.

— Была организована эвакуация персонала, до прибытия эвакуировались 30 человек, — рассказали Е1.RU в пресс-службе МЧС. — Предварительная площадь пожара — 15 квадратных метров. За полчаса огнеборцы справились с огнём. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 32 человека личного состава. На данный момент ликвидировали открытое горение. В настоящее время пожарные проводят проливку сгоревших конструкций. Причины пожара устанавливаются.

Судя по картам 2ГИС, в здании находятся несколько производственных предприятий.