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В Саратове ликвидировали пожар на складе
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В Саратове ликвидировали пожар на складе 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные ликвидировали в среду возгорание в складском помещении в Ленинском районе Саратова, пострадавших нет, сообщила РИА Новости замначальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Ранее в главке МЧС сообщили, что пожар в одноэтажном складском помещении охватил около 200 квадратных метров, никто не пострадал. Около 17.00 мск пожарные объявили о локализации возгорания. Как пишет саратовское ИА «Свободные новости», горели складские помещения с пластиком компании «Пластик Пак», из-за чего клубы черного дыма были видны далеко от места ЧП.
"Объявлено о ликвидации пожара, никто не пострадал", — сказала собеседница агентства.
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