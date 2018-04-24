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В Екатеринбурге на пожаре погиб работник автосервиса
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В Екатеринбурге на пожаре погиб работник автосервиса 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Следователи устанавливают обстоятельства гибели работника автосервиса на улице Шефской в Екатеринбурге. Тело мужчины было обнаружено на пожарище днем 24 апреля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР.
"Для установления точной причины смерти погибшего мужчины, а также причин возгорания будут проведены соответствующие экспертизы. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение", — уточнили в ведомстве.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пожар произошел в подвале 3-этажного офисника. Огонь охватил 15 «квадратов». Из здания эвакуировались 30 человек. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов.
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