В Екатеринбурге на пожаре погиб работник автосервиса

Следователи устанавливают обстоятельства гибели работника автосервиса на улице Шефской в Екатеринбурге . Тело мужчины было обнаружено на пожарище днем 24 апреля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР

"Для установления точной причины смерти погибшего мужчины, а также причин возгорания будут проведены соответствующие экспертизы. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение", — уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пожар произошел в подвале 3-этажного офисника. Огонь охватил 15 «квадратов». Из здания эвакуировались 30 человек. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов.