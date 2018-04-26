В Подмосковье прошли учения по тушению торфяных и лесных пожаров

В Сергиево-Посадском районе спасатели отработали весь положенный порядок действий по ликвидации лесных пожаров. Они тушили траву, спасали людей из горящих домов, отправляли пострадавших в госпиталь на вертолете. Подробнее об учениях расскажет телеканал «360».

Старожилы деревни Толстоухово не припомнят, чтобы из домов их гнала сирена. А сегодня из всех громкоговорителей трубят о пожаре. Из окна за едким дымом уже не видно ни поля, ни леса. Подгоняемый ветром огонь все ближе к селу. Конечно, это всего лишь инсценировка. Как будто киношная, но очень реалистичная. Спасатели говорят, что только так и бывает. Всякая трагедия начинается с мелочей. Совсем, как сегодня. Охотники не досмотрели за костром, поэтому загорелся шалаш. А дальше — цепочка случайностей — погода, ветер — и вот, казалось бы, локальный пожарчик раздуло до масштабов чрезвычайной ситуации. И вот тут уже нет мелочей. Вслед за шалашом загорелся еще и легковой автомобиль охотников. Один из них бросился его тушить, но сам едва уцелел — врачи в буквальном смысле прилетели.

Дальше, спасаясь от пожара, в лесу потерялся человек. Запаниковав, как часто бывает, он побежал, куда глаза глядят. Когда опомнился — позвонил в службу-112. Спасатели принимают молниеносное решение — на поиски отправляют вертолет отряда «Ангел». Серьезное подспорье в этом нелегком поисковом деле еще и специальное мобильное приложение. Оно сужает зону поисков до нескольких метров.

Как вести себя во время лесного пожара? Инструкция от МЧС Подмосковья

Или взять космический мониторинг. С орбиты леса выглядят, как на ладони. Всевидящее око спутника по датчикам определяет малейшее изменение температуры. Красный огонек тут же даст знать, что в конкретном месте жарковато. А дальше — дистанционная визуальная проверка — благодаря восьмидесяти камер: все леса Подмосковья — просматривают как из собственного окна.

Мы в течение буквально 10-15 минут, как дым появился, мы понимаем, что там возгорание, направили группу, группа оперативно приехала и не допускает возникновения соответственно крупных пожаров

— Алексей Ларькин, начальник отдела охраны лесов Комитета лесного хозяйства Московской области.

У этих учений особый статус. Для всех экстренных служб — начинает в прямом смысле горячая пора. Пожароопасный сезон, который по всей стране оборачивается — не просто всполохами — а сотнями тысяч гектаров горящего леса. Уже сейчас в огне Приморье и Сибирь. С возгораниями там борются тысячи спасателей. В столичном регионе — пока относительное затишье. Хотя не без природных пожаров.

Для того, чтобы мы не допустили в этот сезон масштабных природных пожаров, нам надо внимательнее относиться к своему поведению, рассказывать об этом детям, проводить такую разъяснительную работу

— Дмитрий Пестов.

Противопожарный режим в Подмосковье вводится с 1 мая. Это значит — никаких костров, или пала травы. Нельзя сжигать и то, что с осени осталось — листья ветки. По статистике, именно из-за этого чаще всего происходят крупные пожары.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Забайкальском крае из‐за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации.