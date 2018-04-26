Как вести себя во время лесного пожара? Инструкция от МЧС Подмосковья

С приходом теплой погоды в стране участились случаи лесных пожаров. МЧС неоднократно предупреждал граждан об угрозе возгорания в лесах различных регионов, классифицировав ситуацию в отдельных областях, как обладающую повышенным риском.

Открытие дачного сезона сигнализирует о том, что проблема лесных пожаров может заявить о себе и в Подмосковье . Деятельность человека является одной из главных причин пожаров в лесных массивах. Достаточно поджечь мусор или выкинуть окурок, совершая прогулку, и это способно привести к плачевным последствиям. По данным МЧС, человек виноват в 80% случаев пожаров в лесу.

Как происходит возгорание?

Спасатели называют несколько основных причин появления огня: весенний пал травы, удар молнии и разведение костров, а также дурную привычку выкидывать непотушенные окурки в лесу. Всего одна искра способна привести к непоправимому.

Трава, листья и сухие ветки вспыхивают мгновенно, а при сильном ветре, который характерен для весенней погоды, пламя перекидывается на соседние объекты. Оно с ходом времени покрывает все большую площадь, пока весь лесной массив не оказывается объят огнем. В особенных случаях он может распространяться со скоростью 50 километров в час.

Пожирая кусты и небольшие деревья, огонь забирается по наклонившимся ветвям деревьев и охватывает стволы, где его подпитывает смола. Специалисты различают три типа лесных пожаров: надземный или низовой — когда горит растительность небольшой высоты, повальный (верховой) — когда горят деревья, и торфяной — когда тлеет и горит торф на болотистых участках.

Последний тип является наиболее коварным, учитывая, что очаги горения непросто обнаружить из-за их расположения под землей. Плотный дым как правило распространяется в атмосфере, создавая различимую глазом пелену и четко различимый запах.

Как не допустить появления огня?

Традиционные пункты памятки, посвященной противопожарной безопасности, призывают людей не бросать окурки и горящие предметы в лесу. Не стоит разводить костер на участках леса, где расположены густые заросли или молодые хвойные деревья, стоящие близко друг к другу — то же самое касается и мест под широкими кронами крупных деревьев.

Излишне говорить, что в лесу вообще не стоит оставлять мусор, и уж тем более материалы, которые обладают повышенной пожароопасностью. К ним относятся различные тряпки или бумаги, пропитанные маслом или топливом, ветошь и стеклянные предметы, сквозь стенки которых солнечный свет может сфокусироваться в луч, способный поджечь траву.

Всем, кто не хочет стать жертвой пожара, лучше не ходить в лес, прежде чем региональные власти отменят чрезвычайный режим, в случае если он был введен ранее.

Что делать, если лес загорелся?

Первым делом следует позвонить в службу спасения. На мобильном телефоне достаточно набрать номер 01 или 112. С городских аппаратов можно позвонить на горячую линию Комлесхоза Московской области — 8 (498) 602-00-93. Дозвонившись до диспетчера, необходимо назвать место пожара.

Следующим шагом стоит попытаться оценить ситуацию. Если огонь еще слабый, его можно попробовать сбить собственноручно. Для тушения подойдет вода, песок, земля или плотная материя. Лучше не углубляться в чащу и держаться как можно ближе к дороге. Так гораздо меньше шанс заблудиться в горящем лесу. В случае, если попытки потушить окажутся неудачными, необходимо незамедлительно покинуть место.

Нередко бывает так, что огонь успел окружить Вас, в таком случае следует как можно быстрее найти водоем и войти в воду. Удаляясь от низового пожара, нужно двигаться перпендикулярно направлению огня по максимально открытым пространствам. При верховом пожаре стоит пригнуться как можно ниже к земле, закрыв органы дыхания влажной тряпкой — так Вы дольше продержитесь при задымлении.

Когда огонь подходит вплотную к жилым постройкам, необходимо осуществить эвакуацию. Для этого закопайте ценные вещи, которые невозможно унести с собой, а затем отправляйтесь на открытую площадку, где спасателям будет проще Вас обнаружить. Либо воспользуйтесь надежным укрытием.

Как бороться с дымом?

Отравление дымом во время пожара представляет для людей, пожалуй, наибольшую опасность. Чтобы не надышаться ядовитыми веществами, следует воспользоваться смоченными масками — в их качестве может выступить простая тряпка, свернутая в несколько слоев марля или защитная маска, которую можно найти в магазине.

Снизить риск можно, спрятавшись в помещении, предварительно закрыв двери и окна, а также заткнув щели влажной материей. Если постройка не оборудована дверями, достаточно завесить проходы влажной тканью. Все это время следует потреблять много жидкости, что позволит организму бороться с ядами и предотвратить обезвоживание.

Нельзя допустить нарушений в работе сосудов, поэтому постарайтесь избежать переохлаждения. Каждые два или четыре часа нужно мочить полотенце, которое вешается на дверь, это позволит повысить влажность в помещении. По-возможности сократите физическую активность, которая приводит к повышенному потреблению кислорода организмом.

Если вы отравились дымом

Отравление дымом сопровождается рядом характерных симптомов. Это головная боль, рассеянное внимание и повышенная утомляемость. В таких случаях у пострадавших как правило наблюдается замедленная речь, нарушения в работе вестибулярного аппарата, учащенный пульс и повышенное давление. В отдельных ситуациях могут появляться судороги и сбитое дыхание.

В таком случае вы должны без промедления обратиться за помощью к врачу. Только медицинские работники смогут найти оптимальный способ борьбы с отравлением.