Улица Знаменские Садки в апреле привлекла внимание пожарных

За три недели апреля в Юго-Западном округе произошло 76 пожаров и загораний. Увы, это на 6 случаев больше, чем произошло за аналогичный период времени в минувшем году. Во время нынешних апрельских пожаров, к счастью, никто не погиб, но пострадали 2 человека.

Наиболее крупный пожар этих дней в ЮЗАО произошёл вечером 19 апреля по адресу: улица Профсоюзная, дом 62, корпус 4. В итоге на балконе и частично в комнате сгорели личные вещи и мебель.

Также в апреле пожарные выезжали на загорания на возгорание жилых помещений, транспортных средств и мусоросборников, горение мусора на открытых площадках и загорание сухой травы. Так, 19 апреля в ЮЗАО очагом пожарной опасности стал мусоросборник в доме 16 по улице Введенского. А в субботу, 21 апреля, внимание огнеборцев привлекло Северное Бутово, — загорелся мусоросборник дома 27, корпус 1 по улице Знаменские Садки. На следующий день, 22 апреля, в ЮЗАО произошли загорания мусоросборников в доме 1 по улице Айвазовского и доме 21 по улице Брусилова.

Уважаемые бутовчане и жители ЮЗАО!

Напоминаем вам, что при обнаружении пожара либо признаков горения (задымлении, запаха гари) необходимо:

— сообщить о происходящем по телефону «101» либо «01». При этом не забывайте указать точный адрес, место и характер возгорания, назвать фамилию и номер своего телефона;

— по возможности принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не следует разбивать стёкла.

Берегите себя и своё имущество. Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!