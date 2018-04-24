В РТ на нефтяной скважине произошло возгорание: пострадали двое рабочих

РТ. Двое рабочих пострадали при возгорании на нефтяной скважине, сообщает пресс-служба Следственного комитета

Инцидент произошел ночью 20 апреля у села Верхняя Мактама Альметьевского района. 54-летний бурильщик и его 33-летний помощник ремонтировали нефтяную скважину, когда произошло возгорание нефтесодержащей жидкости. Площадь пожара составила 50 кв. метров. Оба рабочих получили ожоги, их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ. По предварительной версии, возгорание произошло в результате нарушения правил техники безопасности и охраны труда неустановленным должностным лицом ООО «ТаграсРемСервис» при производстве ремонтных работ.