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В РТ на нефтяной скважине произошло возгорание: пострадали двое рабочих
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В РТ на нефтяной скважине произошло возгорание: пострадали двое рабочих 

АиФ Казань 49 минут назад
Фото: АиФ Казань
Двое рабочих пострадали при возгорании на нефтяной скважине, сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.
Инцидент произошел ночью 20 апреля у села Верхняя Мактама Альметьевского района. 54-летний бурильщик и его 33-летний помощник ремонтировали нефтяную скважину, когда произошло возгорание нефтесодержащей жидкости. Площадь пожара составила 50 кв. метров. Оба рабочих получили ожоги, их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ. По предварительной версии, возгорание произошло в результате нарушения правил техники безопасности и охраны труда неустановленным должностным лицом ООО «ТаграсРемСервис» при производстве ремонтных работ.
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