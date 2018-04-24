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Калужский учитель построил макет пожарной машины
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Калужский учитель построил макет пожарной машины 

Калуга 24 55 минут назад
Фото: Калуга 24
23 апреля педагогам, чиновникам и журналистам была презентована учебная модель пожарной машины, сконструированная учителем ОБЖ калужской школы №10 Максимом Буряковым при участии старшеклассников из школьной дружины юных пожарных «Огнеборец». Колес и кабины у макета не оказалось, но «начинка» выглядит так же, как и у пожарной машины. Здесь есть все необходимое для тушения пожара и спасения людей — пожарные колонка и рукав, гидроэлеватор, с помощью которого подается вода, боевая одежда и снаряжение пожарного. Всем этим макет помогло укомплектовать макет Главное управление МЧС России по Калужской области. Снаряжением пожарным юные огнеборцы пользоваться умеют. И они это продемонстрировали, сумев облачиться в боевую одежду пожарного в отведенное для этого время, показав, как крепится к колонке пожарный рукав и как работает баллон со сжатым воздухом, который входит в экипировку пожарного. Макет, как надеются в школе, позволит не только сделать преподавание ОБЖ более наглядным, но и повысить популярность профессий спасателя и пожарного.
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