В Воронеже эвакуировали школу, отель и два бизнес-центра — соцсети

Очевидцы сообщают о внезапной эвакуации в воронежской гимназии имени Платонова на набережной Авиастроителей.

По информации полиции, в здании обнаружили подозрительный предмет, учеников и персонал вывели на улицу. Специалисты проверили находку и не нашли еее опасной.

В этот же день в центре Воронежа из здания отель Mercure и бизнес-центров «Романовский» и «Романовский» эвакуировали людей — об этом говорят очевидцы в соцсетях. Скорее всего, в них проходят пожарные учения.