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В Воронеже эвакуировали школу, отель и два бизнес-центра — соцсети
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В Воронеже эвакуировали школу, отель и два бизнес-центра — соцсети 

АиФ 31 минуту назад
Фото: АиФ
Очевидцы сообщают о внезапной эвакуации в воронежской гимназии имени Платонова на набережной Авиастроителей.
По информации полиции, в здании обнаружили подозрительный предмет, учеников и персонал вывели на улицу. Специалисты проверили находку и не нашли еее опасной.
В этот же день в центре Воронежа из здания отель Mercure и бизнес-центров «Романовский» и «Романовский» эвакуировали людей — об этом говорят очевидцы в соцсетях. Скорее всего, в них проходят пожарные учения.
Ранее жителей микрорайона Отрожка удивило множество экипажей ДПС, машины полиции и пожарных в их районе, объяснившееся совместными учениями силовиков по предотвращению терактов.
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