Неизвестные случайно подожгли сараи на улице Ванеева

Несколько сараев горели минувшим вечером, 23 апреля, на улице Ванеева в Советском районе. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о случившемся поступила в центр управления в кризисных ситуациях около пяти часов вечера. Для тушения пожара привлекалось 16 человек и четыре единицы техники. Огонь полностью уничтожил один сарай, еще два обгорели частично. О погибших или пострадавших не сообщается. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Напомним, в тот же день пожар произошел в одном из детских садов Дзержинска.