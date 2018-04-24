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Неизвестные случайно подожгли сараи на улице Ванеева
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Неизвестные случайно подожгли сараи на улице Ванеева 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Несколько сараев горели минувшим вечером, 23 апреля, на улице Ванеева в Советском районе. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о случившемся поступила в центр управления в кризисных ситуациях около пяти часов вечера. Для тушения пожара привлекалось 16 человек и четыре единицы техники. Огонь полностью уничтожил один сарай, еще два обгорели частично. О погибших или пострадавших не сообщается. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.
Напомним, в тот же день пожар произошел в одном из детских садов Дзержинска.
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