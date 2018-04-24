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В Уфе вспыхнул светофор: происшествие засняли на видео
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В Уфе вспыхнул светофор: происшествие засняли на видео 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Днем 24 апреля на улице Степана Кувыкина неожиданно загорелся светофор. Регулировщик буквально вспыхнул, из него повалил черный дым. Горожане, ставшие очевидцами происшествия, засняли все на видео. Кадры появились в соцсети в группе «БашДТП».
— Так опасно! Ни с того ни с сего загорелся, похоже, замыкание какое-то. Спасателей сразу вызвали, — рассказала уфимка Алина.
На место выехала бригада пожарных. Они быстро справились с огнем и потушили пылающий светофор. К счастью, никто не пострадал.
Спасатели напоминают горожанам, что в случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.
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