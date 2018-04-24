В Уфе вспыхнул светофор: происшествие засняли на видео

Днем 24 апреля на улице Степана Кувыкина неожиданно загорелся светофор. Регулировщик буквально вспыхнул, из него повалил черный дым. Горожане, ставшие очевидцами происшествия, засняли все на видео. Кадры появились в соцсети в группе «БашДТП».

— Так опасно! Ни с того ни с сего загорелся, похоже, замыкание какое-то. Спасателей сразу вызвали, — рассказала уфимка Алина.

На место выехала бригада пожарных. Они быстро справились с огнем и потушили пылающий светофор. К счастью, никто не пострадал.

Спасатели напоминают горожанам, что в случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.