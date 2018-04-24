Депутат горсовета Красноярска пообещал достроить заброшенный отель 

«Застывшее» строительство гостиницы на Театральной площади Красноярска будет запущено в мае 2018 года. Завершить стройку планируют до конца года. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru.
Скандально известный отель по соседству с Театром оперы и балета начали строить шесть лет назад. Спустя несколько месяцев стройка остановилась, а центр города до сих пор «украшает» заброшенная территория с забором. За эти годы у долгостроя неоднократно менялся собственник. В 2015 году право на участок перешло к депутату горсовета и главе УСК «Сибиряк» Владимиру Егорову. Чиновник несколько раз заявлял, что вот-вот начнет восстанавливать здание, но строительство так и не начиналось.
Хорошая гостиница будет. Я к концу года сделаю здание и фасад, чтобы убрать забор к Универсиаде
— Владимир Егоров.
Согласно первоначальному проекту, на Театральной площади Красноярска появится девятиэтажный отель на 200 номеров общей площадью 19,5 тысячи квадратных метров.
В середине февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов ликвидировать долгострой и заброшенные здания. Он также поручил запустить рейтинг безопасности муниципальных образований в текущем году.