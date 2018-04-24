Ещё
Торговые центры в Казани пока не закрывают
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Торговые центры в Казани пока не закрывают 

Казанский Портал 2 часа назад
В Казани прокуратура вместе с пожарными проверила 44 торговых центра. Ни один из них пока не закрывают — серьезных нарушений нет. Проверки продолжаются.
Владельцев казанских торговых центров привлекли к административной ответственности за несоблюдение некоторых норм пожарной безопасности. Нарушения обязали устранить.
Например, в ТЦ «Горки парк» сняты двери тамбура перед лифтом, на путях эвакуации установлена дополнительная дверь, которая мешает свободному выходу людей. В «Меге» дверь на путях эвакуации открывается не по направлению выхода, ширина основных эвакуационных проходов меньше, чем нужно.
Проверки в Казани затянулись, потому что в каждом торговом центре много организаций. У всех приходится проверять документы.
Читайте также:
Чеховский рынок оштрафовали за антисанитарию
На Гарифьянова из-за пожара в пяти домах нет света
Казанский Портал: последние новости
На Гарифьянова из-за пожара в пяти домах нет света В Казани откололась льдина с шестью рыбаками Победа «Ак Барса» и смерть диджея Avicii. Что казанцы искали в «Яндексе»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции157
Шойгу выдвинул обвинение США287
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы11
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины344
Украина объявила России речную блокаду44
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение