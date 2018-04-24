Торговые центры в Казани пока не закрывают

Казани прокуратура вместе с пожарными проверила 44 торговых центра. Ни один из них пока не закрывают — серьезных нарушений нет. Проверки продолжаются.

Владельцев казанских торговых центров привлекли к административной ответственности за несоблюдение некоторых норм пожарной безопасности. Нарушения обязали устранить.

Например, в ТЦ «Горки парк» сняты двери тамбура перед лифтом, на путях эвакуации установлена дополнительная дверь, которая мешает свободному выходу людей. В «Меге» дверь на путях эвакуации открывается не по направлению выхода, ширина основных эвакуационных проходов меньше, чем нужно.

Проверки в Казани затянулись, потому что в каждом торговом центре много организаций. У всех приходится проверять документы.

Читайте также:

Чеховский рынок оштрафовали за антисанитарию

На Гарифьянова из-за пожара в пяти домах нет света