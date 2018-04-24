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«Полная ликвидация огня»: в Ярославле пожарные тушили станцию техобслуживания
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«Полная ликвидация огня»: в Ярославле пожарные тушили станцию техобслуживания 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Вчера около пяти часов вечера в Ярославле произошёл пожар на станции технического обслуживания автомобилей, которая находится в самом начале улицы Гагарина.
— На место происшествия выехали пожарные из трёх частей, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Уже через час после приезда была объявлена полная ликвидация огня. Во время пожара из людей никто не пострадал.
Примерно в это же время вчера произошёл ещё один пожар в центре Ярославля. Это случилось в здании, где находится бургерная «Бурум». Там загорелся мотор вытяжной трубы. В интернете есть видео, как там пожарные тушили огонь.
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