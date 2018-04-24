В Орске при пожаре в жилом доме спасли 10 человек

Инцидент произошёл в понедельник, 23 апреля, на улице Никельщиков. В здании загорелась однокомнатная квартира.

На тушение были направлены пожарные расчёты местной спасательной части. Из задымлённых помещений вывели 10 жильцов, в том числе четырёх детей.

Пострадавших нет. По факту пожара проводится проверка. Предположительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.