В Орске из горящего многоэтажного дома спасены 10 человек

3 апреля в Орске пожарные потушили возгорание в пятиэтажном доме по пр. Никельщиков.

Пожар на четвертом этаже в однокомнатной квартире начался в 14:23 часов. Огонь охватил 13 кв. метров, из окон шел густой дым. Возгоранию был присвоен ранг № 1.

Не все жители четвертого и пятого этажей смогли самостоятельно покинуть дом из-за сильного задымления. Пожарные организовали их эвакуацию. Всего были спасены 10 человек, в том числе четыре ребенка, сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание было потушено в 15.35. Пожар мог возникнуть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.