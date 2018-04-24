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В Орске из горящего многоэтажного дома спасены 10 человек
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В Орске из горящего многоэтажного дома спасены 10 человек 

АиФ-Оренбург 20 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
3 апреля в Орске пожарные потушили возгорание в пятиэтажном доме по пр. Никельщиков.
Пожар на четвертом этаже в однокомнатной квартире начался в 14:23 часов. Огонь охватил 13 кв. метров, из окон шел густой дым. Возгоранию был присвоен ранг № 1.
Не все жители четвертого и пятого этажей смогли самостоятельно покинуть дом из-за сильного задымления. Пожарные организовали их эвакуацию. Всего были спасены 10 человек, в том числе четыре ребенка, сообщает ГУ МЧС региона.
Возгорание было потушено в 15.35. Пожар мог возникнуть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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 Ещё 2 источника 
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