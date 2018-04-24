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Спасавшаяся от пожара девушка сорвалась с 5 этажа (ВИДЕО 18+)
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Спасавшаяся от пожара девушка сорвалась с 5 этажа (ВИДЕО 18+) 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В ночь на 24 апреля в Оше (Киргизия) произошел пожар в 12-этажке. Пламя охватило две квартиры. Спасаясь от огня, двое людей выбрались из окна 5 этажа, чудом удерживаясь на карнизе. В какой-то момент девушка сорвалась. Она получила тяжелые травмы, пишет Sputnik.
В настоящее время пострадавшая находится в реанимации. Она впала в кому.
При пожаре пострадали еще пять человек. Трое из них находятся в состоянии средней тяжести, двоим оказана амбулаторная помощь, передает "Уралинформбюро".
Прислали только что 😔 23.04.18 примерно 23:00. В Оше загорелась квартира в 12-этажном жилом доме в районе «Ошский». 6 человек пострадали. Девушка в панике спрыгнула ее увезли на скорой, состояние тяжелое. Пожарники приехали с большим опозданием 😦 хотя пункт их базирования находится всего +— 1км (!). Сколько наших граждан должны погибнуть чтоб наши «честные» чиновники стали закупать современную технику для тушения пожаров!? Пожарники работают на технике советского производства которое уже давно устарело!
Публикация от ᴏᴍᴋs | ᴠɪᴅᴇᴏ (@omks_video) 23 Апр 2018 в 12:38 PDT
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