Оконная рама общежития упала на студентку уральского колледжа

Ремонт в городском общежитии обернулся травмой для девушки. Строительный мусор упал на нее рядом со зданием. Об этом сообщили в пресс‐службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 19 апреля. Пострадавшую госпитализировали.

Прокуратура назначила проверку по факту травмирования студентки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Согласно предварительной версии, покалечивший девушку фрагмент мог быть оконной рамой или частью подоконника. В здании общежития проводятся работы по замене старых окон.

О степени травмирования студентки станет ясно после изучения медицинских документов. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Правоохранители также дадут уголовно-правовую оценку данному инциденту.

Юристы пояснили, что ответственность за безопасность проживающих в общежитии студентов обычно возлагается на собственника здания и нанятых подрядчиков по ремонту.

В октябре прошлого года окно пятого этажа свалилось на голову москвички с коляской. Инцидент попал в камеру видеонаблюдения. Никто не пострадал.