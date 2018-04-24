Главу управления лесами уличили в плохой борьбе с пожарами на Южном Урале

Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности Главного управления лесами региона и подведомственных ему лесничествах при организации пожарного надзора в лесах, сообщила «АиФ-Челябинск» старший помощник прокурора области Наталья Мамаева

В ведомстве отмечают, что негативная ситуация с лесными пожарами на территории Южного Урала наблюдается на протяжении последних лет. При этом укомплектованность средствами предупреждения и тушения возгораний даже превышает норматив.

«Зато имеет место недостаточное укомплектование пожарно-наблюдательных вышек и мачт, пожарных машин, лесопожарных тракторов, ранцевых лесных огнетушителей, погонных метров пожарных рукавов и лопат, — уточнила Наталья Мамаева. — Главным управлением лесами Челябинской области инициирована передача пожарной техники и инвентаря ОСБУ «Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области» в лесничества для охраны, защиты и воспроизводства лесов. Однако эта работа до настоящего времени не завершена».

В результате прокуратура внесла начальнику регионального управления лесами Виктору Блинову представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства. По данным некоторых СМИ, чиновник в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона в Челябинской области уже ликвидированы 43 пожара на площади 290,5 га.